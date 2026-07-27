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Трамп вважає, що є хороші шанси на укладення угоди з Іраном

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Шанси на укладення угоди між США та Іраном – хороші, заявив у понеділок американський президент Дональд Трамп.

"Гадаю, є хороші шанси на те, що відбудеться щось позитивне", – повідомив він журналістам на борту свого літака, коментуючи можливість урегулювання конфлікту.

Трамп наголосив, що, на його думку, Тегеран наразі погоджується на переговори лише тому, що раніше США завдали потужних ударів по іранській території.

Він додав, що якщо дипломатичні зусилля не дадуть результатів, то США відновлять удари. "Тоді ми повернемося до того, що робили кілька днів тому", – попередив Трамп.

 

#іран #думка #трамп #сша
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