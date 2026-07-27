Прифронтові АЗС можуть визначити об'єктами критичної інфраструктури – Микита

Можливість визначення АЗС у прифронтових регіонах об'єктами критичної інфраструктури обговорили на виїзній оперативній нараді у Сумщині, повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

"Обговорили можливість визначення АЗС у прифронтових регіонах об'єктами критичної інфраструктури. Це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на їх захист та забезпечити безперебійну роботу", – написав Микита.

Він додав, що наразі Росія атакує АЗС, великі продовольчі магазини, цивільний транспорт на дорогах, житлові квартали та інші об'єкти, які забезпечують життєдіяльність громад.

"Ураховуючи зміну обстановки, додатково нарощуємо антидроновий захист. На Сумщині силами ОВА та громад антидроновими сітками вже захищено понад 400 кілометрів доріг. Ще декілька сотень кілометрів – на стадії облаштування. Робота триває цілодобово", – додав він.

Крім того, ОВА отримали доручення спільно з громадами збільшити обсяги фінансового та матеріально-технічного забезпечення чинних, нових, розширених підрозділів ППО в регіоні, зокрема екіпажів БпАК, мобільних вогневих груп тощо.