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Росія цілеспрямовано атакує українські порти та зернові термінали – заступник постпреда ООН

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Росія цілеспрямовано атакує українські порти та зернові термінали – заступник постпреда ООН
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна завдає ударів виключно по військових об'єктах Росії, тоді як РФ цілеспрямовано атакує українську цивільну портову інфраструктуру, зернові термінали та торговельні судна, заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко.

"Ніхто не атакує російське зерно, не наносить ударів по російських торгових суднах і не знищує російські зернові термінали. Україна реалізує своє право на самооборону... Наші сили атакують лише військовий потенціал Росії та об'єкти, що підтримують російську військову машину", – сказав Павліченко на екстреному засіданні Радбезу ООН через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі у понеділок.

Він наголосив, що натомість Росія продовжує завдавати ударів по українських портах, зернових терміналах і цивільних судах, намагаючись зірвати експорт української агропродукції та чинити тиск на світові продовольчі ринки.

За словами дипломата, з початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила або частково зруйнувала щонайменше 1 054 об'єкти портової інфраструктури України, пошкодила 232 цивільні судна, а 307 цивільних осіб загинули або були поранені внаслідок атак на порти та цивільне судноплавство.

Павліченко зазначив, що лише у червні-липні Росія атакувала майже 50 вантажних суден, внаслідок чого загинуло понад 30 людей. За його словами, протягом менш ніж 48 годин російські війська атакували три іноземні торговельні судна поблизу українських портів.

Він також повідомив, що з 22 липня морський експорт до українських портів був призупинений через російські атаки на цивільні торговельні судна, що створює ризики для глобальної продовольчої безпеки, адже понад 90% українського аграрного експорту проходить через чорноморські порти.

"Коли Україна завдає ударів по військових аеродромах, військових базах, складах боєприпасів та паливних об'єктах, що підтримують російські військові дії, війна просто повертається туди, звідки вона почалася. Навпаки, Росія атакує українські порти, зернові термінали та торговельні судна", – підкреслив Павліченко.

#оон #зерно #рф #атаки
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