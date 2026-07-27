Ворог просунувся біля Міньківки Донецької області, захопив 2,6 кв км – DeepState

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування ворога в районі села Міньківка Бахмутського району Донецької області на краматорському напрямку фронту.

"Ворог просунувся поблизу Міньківки", – повідомляється в телеграм-каналі DeepState в понеділок ввечері.

На мапах проєкту видно, що окупанти захопили сумарно 2,61 кв км території на західній околицях села та його північно-східну частину. Район проникнення ("сіра зона") при цьому скоротився на 0,76 кв км.

На інших ділянках фронту без змін.

Як повідомлялося, позаминулого тижня площа окупації зменшувалась в середньому приблизно на 3,8 кв. км. щодоби, район проникнення зростав на 6,8 кв. км.