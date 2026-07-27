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Окупанти понад 50 разів обстріляли Дніпропетровську область, 3 загиблих – обладміністрація

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Окупанти понад 50 разів обстріляли Дніпропетровську область, 3 загиблих – обладміністрація
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Троє людей загинули, шестеро дістали поранень внаслідок обстрілів російськими окупантами Дніпропетровської області в понеділок, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Томаківська громади. Пошкоджені лікарня, підприємства, багатоквартирні будинки, автівки. Дві людини загинули. П'ятеро постраждали. У стані середньої тяжкості госпіталізований 56-річний чоловік. Решта лікуватимуться амбулаторно", – написав Ганжа в Телеграм.

Внаслідок обстрілів низки громад в Криворізькому районі понівечені адмінбудівля та автомобіль, у Кам'янському районі пошкоджена інфраструктура.

"У Павлограді понівечене підприємство. Постраждав 23-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. На Синельниківщині противник бив по Миколаївській громаді. Сталася пожежа. За уточненою інформацією, через нічну атаку на Дубовиківську громаду загинула 53-річна жінка", – розповів керівник обладміністрації.

Ганжа розповів, що ворог атакував п'ять районів Дніпропетровської області у понеділок понад 50 разів з використанням безпілотників та артилерії.

 

#дніпропетровська #жертви #обстріл
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