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Пожежа в зоні відчудження ЧАЕС триває, рятувальники локалізували основні осередки, фон не перевищено – ДСНС

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Пожежа в зоні відчудження ЧАЕС триває, рятувальники локалізували основні осередки, фон не перевищено – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ліквідація пожежі трав’яного настилу, лісової підстилки та валежнику триває в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції на півночі Київської області, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в понеділок.

"Наразі рятувальникам вдалося локалізувати основні осередки займання та не допустити поширення вогню на значні площі. Під час робіт фахівці ДСНС постійно контролюють радіаційний фон: його показники не перевищують встановлених допустимих норм", – йдеться в повідомленні.

#чорнобильська_зона #дснс #пожежі
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