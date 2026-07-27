У липні в Україні зросла кількість постраждалих через російські обстріли, Київ постійно під ударами – ООН

У результаті російських обстрілів у липні в Україні загинуло більше 170 цивільних осіб, ще 1028 було поранено, росіяни обстрілюють житлові будинки та логістичні склади, під ударами постійно перебуває Київ, повідомила керівниця з питань Європи та Центральної Азії Департамента з політичних та миротворчих питань ООН Кайоко Гото.

"З останнього нашого засідання Ради безпеки 9 липня більш 170 цивільних всіх було вбито, та 1028 було поранено у всій Україні внаслідок повітряних атак РФ. Житлові будинки, супермаркети та логістичні склади були вражені ударами. Київ постійно отримує удари", – сказала вона на екстреному засіданні Радбезу ООН через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі у понеділок.

За словами Гото, у столиці лише в липні унаслідок російських обстрілів було убито 56 цивільних, ще 232 особи було поранено.

Крім того, росіяни продовжують обстрілювати Одесу та область, де в липні загинуло 26 цивільних, ще 92 було поранено.

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло більше 16 тисяч осіб, ще більше 90 тисяч було поранено.