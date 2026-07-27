В Україні набули чинності нові правила роботи та відпочинку водіїв комерційного транспорту - Мінінфраструктури

В Україні з 26 липня набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, які виконують комерційні перевезення вантажів та пасажирів, йдеться у повідомленні Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Згідно з опублікованим релізом міністерства, відтепер сформовані вимоги щодо режиму праці та відпочинку, а також використання тахографів поширюються на водіїв, включно з ФОП, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі.

Серед іншого, в оновлених вимогах звичайний щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися у належних умовах за рахунок перевізника.

За умови роботи в нічний час з 22:00 до 06:00 тривалість зміни не може перевищувати 10 годин.

Також в межах прийнятих норм, що стосується міжнародних вантажних перевезень транспортні засоби, які вперше зареєстровані в Україні після 30 червня 2026 року, мають використовувати смарт-тахографи G2V2.

До інших нововведень відносять збільшення терміну зберігання записів про час роботи та відпочинку водія до 56 днів. Таким чином, підприємства мають зберігати відповідні записи протягом двох років.

Відповідні вимоги щодо використання тахографів та дотримання режиму праці і відпочинку не застосовуються до транспорту сил безпеки та оборони, екстрених та аварійних служб, сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 км від місця зберігання транспортних засобів, а також легкового транспорту до 7,5 тонн у радіусі до 100 км від місця зберігання для перевезення власного вантажу , за умови, що керування не є основною діяльністю підприємства.

Також такі норми не стосуються до навчального та малошвидкісного транспорту, перевезень у зонах бойових дій, для потреб сил безпеки та оборони та внутрішніх господарських перевезень власного вантажу тривалістю до 4 годин 30 хвилин.

У відомстві наголосили, що без змін залишається щоденний час керування, який передбачає не більше 9 годин (до 10 годин двічі на тиждень), не більше 56 годин керування на тиждень і 90 годин — за два тижні, обов’язкова перерва 45 хвилин після 4,5 годин керування, можливість поділу перерви на 15 та 30 хвилин та обов’язкове використання справних тахографів.

"Запровадження європейських правил є важливим кроком до підвищення безпеки на дорогах, забезпечення гідних умов праці водіїв та подальшої інтеграції України до єдиного транспортного простору Європейського Союзу", - наголосили у міністерстві.