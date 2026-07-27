Велика Британія надала України технології РЕБ для захисту дронів – зустріч Зеленського з Бернемом

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з новим прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Енді Бернемом та повідомив про отримання від британської сторони технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів на полі бою.

"Обговорили наш захист. Для України важливо, щоб і в небі, і на морі було достатньо спроможностей захищати життя. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок ввечері за підсумками зустрічі.

Він зазначив, що Україна та Сполучене Королівство разом можуть "зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій".

Бернем, в свою чергу, заявив: "на підтвердження наших намірів сьогодні я можу оголосити, що ми робимо ще один крок уперед". "Ми надаємо Україні вітчизняні технології РЕБ для захисту українських дронів. Це допоможе точніше вражати цілі та рятувати життя українців. Це також демонструє, які інновації можуть створити наші промисловості, працюючи разом", – сказав він.

Лідери обговорили пріоритети подальшого партнерства та підтримки України, передусім ішлося про розвиток спільного оборонного виробництва та відкриття відповідних підприємств і в Україні, і у Великій Британії. Президент і прем’єр домовилися працювати над тим, щоб темпи співпраці постійно нарощувалися.

Сторони також обговорили роботу Антибалістичної коаліції та наступні кроки з партнерами в цьому напрямі, а також про співпрацю в межах Коаліції охочих. Бернем запевнив, що Британія і надалі співголовуватиме в Коаліції охочих і братиме участь у підготовці до нової зустрічі партнерів у серпні.

Зеленський також повідомив, що запросив Бернема відвідати Україну з візитом.

Як повідомляється на сайті голови Української держави, це перший візит іноземного лідера до Сполученого Королівства з моменту, коли Бернем вступив на посаду 20 липня цьогоріч.

Минулої ночі британська The Telegraph анонсувала, що Бернем під час зустрічі з Зеленським представить угоду, яка дозволить Україні розпочати масове виробництво британських систем глушіння сигналів Stone Cloak, які встановлюються на українські ударні безпілотники та призначені для перешкоджання російським системам протиповітряної оборони у відстеженні дронів. Велика Британія вже передала Україні тисячі таких пристроїв. Угода передбачає передачу Україні прав інтелектуальної власності на технологію, щоб Київ міг самостійно виробляти ці пристрої у великих масштабах.

За словами Бернема, Stone Cloak є прикладом британських інновацій, створених у країні та випробуваних на передовій: "Stone Cloak – це найкраще з британських інновацій, створених у власній країні, і доведених на передовій. Ця система матиме життєво важливе значення для захисту безпеки обох наших країн". Очікується, що технологія глушіння буде застосовуватися у кількох майбутніх зразках озброєння, зокрема в межах проєкту Brakestop – нової недорогої крилатої ракети.