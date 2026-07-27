СБС знищили російський ударно-розвідувальний дрон "Форпост-Р" – Бровді

Бійці Сил безпілотних систем виявили та знищили російський тяжкий ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост-Р", повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді.

"Носій керованих лазерним наведенням авіабомб КАБ-20, виявлено та знищено 27 липня 2026 року пілотами 7 бату Топота 414 обр "Птахи Мадяра" над територією Курської обл рф, українським перехоплювачем "Чаклун-КМ" на висоті 4300 м", – написав Бровді в телеграм-каналі.

Він наголосив, що це лише шостий "Форпост-Р", збитий за час повномасштабного вторгнення росіян в Україну, і другий на рахунку 414 ОБР "Птахи Мадяра".

"З моменту створення Угруповання СБС пілотами підрозділів уражено/знищено 45067(43688) ворожих ударних та розвідувальних крил та 9186 шахедів/гербер. Серед них Форпост – лише другий", – підкреслив Бровді.