МЗС України проводило аудит щодо можливих зловживань, дані були передані правоохоронцям

Розкрадання донорських коштів, вчинене злочинною групою на чолі з колишнім держсекретарем МЗС, було викрите в тому числі завдяки проведеному в міністерстві внутрішньому аудиту, повідомили журналістам в пресслужбі МЗС.

"У МЗС завжди була та є нульова терпимість до проявів протиправної діяльності – зокрема тих, які стосуються корупційних порушень. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами", – наголосили в міністерстві.

Так, аудитом міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення.

"Відповідні відомості міністерством були передані до правоохоронних органів. У подальшому міністерством надавалося та надається усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі", – резюмували в МСЗ.

Як повідомлялося, НАБУ та САП викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ, учасники якої заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізували їх через конвертаційні центри. Загальна сума розкрадених коштів склала понад 37 млн грн.

Серед підозрюваних: колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО.

На посаді держсекретаря МЗС з липня 2020 року до листопаду 2024 року перебував Олександр Банькова.

За інформацією Центра протидії корупції, серед підозрюваних також: екскерівник держапарату МЗС та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов; керівник підконтрольної громадської організації "Центр сприяння міжнародному співробітництву" Владислав Резніков; бухгалтер громадської організації.