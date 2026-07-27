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ЄБРР схвалив надання Києву EUR50 млн для підтримки "Київтеплоенерго"

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ЄБРР схвалив надання Києву EUR50 млн для підтримки "Київтеплоенерго"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання Києву до EUR50 млн кредиту для підтримки ліквідності КП "Київтеплоенерго" та забезпечення безперебійного надання критично важливих міських послуг в умовах війни, йдеться на сайті банку.

"Кредит Банку підтримає ключове комунальне підприємство для задоволення його критичних потреб у ліквідності, щоб забезпечити безперебійне надання основних муніципальних послуг мешканцям та підприємствам міста, незважаючи на прямі збитки від війни та додатковий попит на послуги централізованого теплопостачання, зумовлений присутністю значної кількості ВПО", – йдеться у повідомленні.

Фінансування має забезпечити безперебійне теплопостачання шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків і підприємств, а також виробництво електроенергії для міста та енергосистеми.

Зазначається, що через воєнні ризики кредит частково покриватиме гарантія Європейського Союзу на покриття перших збитків за Програмою муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR) у межах Інвестиційної програми для України (UIF).

Проєкт є частиною програми ЄБРР "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" (RLF). Він також має підтримати розвиток і розширення міських послуг для ветеранів та членів їхніх сімей.

Як повідомлялося, у червні мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада має схвалити залучення EUR50 млн кредиту ЄБРР для "Київтеплоенерго" на реалізацію заходів Плану стійкості столиці. Вартість пріоритетних заходів з енергостійкості Києва він оцінював приблизно у 30 млрд грн.

#опалювальний_сезон #єбрр #київтеплоенерго
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