До 11 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня – прокуратура

Кількість жертв ворожої атаки по Київщині 24 липня збільшилася до 11: у лікарні помер 66-річний чоловік, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"На жаль, збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня. Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

У відомстві зазначили: "За уточненими даними, один із загиблих унаслідок ракетного удару по Київській області 24 липня 2026 року не був чинним дипломатом. Він мав стосунок до громадської організації "Суверенний Мілітарний і Госпітальний Орден Святого Іоанна Єрусалимського Лицарів Родоса і Мальти Вселенських".