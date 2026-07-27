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Події

На Київщині у штучній водоймі потонула 13-річна дівчинка – поліція

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На Київщині в неділю, 26 липня, в селі Богданівка у штучній водоймі потонула дитина, повідомляє пресслужба поліції області.

"Попередньо правоохоронці встановили, що шестеро дітей грали у волейбол. Під час гри м’яч потрапив у штучну водойму. Намагаючись його дістати, 13-річна дівчинка стрибнула у воду. Оскільки дитина не вміла плавати, вона потонула", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Повідомлення до поліції надійшло о 17:21. На місце події негайно прибули правоохоронці та медики. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати дівчинку не вдалося.

Слідчі Яготинського відділення поліції Київщини розпочали досудове розслідування за даним фактом (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

#діти #нацполіція #водойми
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