Внаслідок удару реактивного БПЛА на Донеччині загинув співробітник "Укрзалізниці", двох працівників поранено

Російські війська на Донеччині скерували реактивний шахед на ремонту залізничну бригаду, яка відновлювала пошкоджений інфраструктурний об’єкт, внаслідок удару один з монтерів колії АТ "Укрзалізниці" ("УЗ") отримав під час вибуху несумісну з життям травму, також двоє співробітників компанії мають уламкові поранення, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Диспетчери повідомили про критичну небезпеку, більшість працівників евакуювались. Але, на жаль, один з наших монтерів колії отримав під час вибуху травму, несумісну з життям", - написав Перцовський у соціальній мережі Facebook в понеділок.

За його словами, компанія зʼясовує всі обставини в деталях, що завадило попри сповіщення врятувати життя колеги.

"Наша максимальна допомога та підтримка близьким залізничника, який загинув при виконанні своїх службових обов’язків",- наголосив голова правління "Укрзалізниці".

Він також додав, що компанія зробить все можливе для якнайшвидшого відновлення поранених колег.