Викрито групу на чолі з колишнім держсекретарем МЗС за підозрою в розкраданні 37 млн грн пожертв на підтримку України – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ, яка заволоділа понад 37 млн грн пожертв на підтримку України, повідомляє НАБУ.

"НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри", – йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.

В НАБУ інформують, що державний секретар МЗС "переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації".

"Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України", – наголошують в Бюро.

Надалі, згідно з повідомленням, кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку.

"Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей", – уточнюють в НАБУ.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних: колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми; колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник; радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО; бухгалтер ГО.

Кабінет міністрів призначив Банькова держсекретарем МЗС 15 липня 2020 року. Він обіймав цю посаду до листопада 2024 року.