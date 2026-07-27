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Держетнополітики: Почаївська лавра УПЦ (МП) має 30 днів на виконання припису

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Держетнополітики: Почаївська лавра УПЦ (МП) має 30 днів на виконання припису
Фото: https://t.me/V_Negoda_TODA/723

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла Почаївській Свято-Успенській лаврі  припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

"За результатами дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, Державною службою України з етнополітики та свободи совісті винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації", – йдеться в повідомленні ДЕСС.

Зазначається, що відповідно до вимог законодавства, релігійна організація зобов’язана усунути виявлені порушення упродовж 30 днів із дня отримання припису.

З текстом припису можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2026/07/Nova-Forma-Prypys_Pochaivska_2026.pdf

Як повідомлялося, 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

В липні 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня 2025 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ.

В кінці травня 2026 року Держетнополітики визнала монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ.

22 липня 2026 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Почаївської лаври з РПЦ.

#почаївська_лавра #держетнополітики
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