Кабмін призначив Рудник на посаду керівниці Апарату прем'єра

Кабінет міністрів призначив Катерину Рудник на посаду керівниці Апарату прем’єр-міністра України, йдеться у розпорядженні №735 від 27 липня.

Раніше Рудник очолювала службу голови правління НАК "Нафтогаз України" за часів головування Сергія Корецького.

Згідно з декларацією, раніше вона також працювала в ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.

17 липня Кабмін звільнив Ганну Іванченко з посади керівника Апарату прем’єра.