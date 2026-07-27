Кабмін звільнив Шкрум із посади першого заступника міністра розвитку громад та територій

Кабінет міністрів звільнив Альону Шкрум з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій України.

Згідно з розпорядженнями №732 від 27 липня, Шкрум звільнена за власним бажанням.

Також уряд розпорядженнями №733 і №734 звільнив Сергія Деркача з посади заступника міністра розвитку громад та територій України, і призначив його першим заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.

В новому уряді більше немає Міністерства розвитку громад та територій, а його функціонал розподілили між новоствореним Міністерством у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб та Міністерством відновлення, інфраструктури та транспорту.