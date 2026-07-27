Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кабмін звільнив Шкрум із посади першого заступника міністра розвитку громад та територій

1 хв читати
Додати як джерело
Кабмін звільнив Шкрум із посади першого заступника міністра розвитку громад та територій
Фото: https://www.facebook.com/alyxrum

Кабінет міністрів звільнив Альону Шкрум з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій України.

Згідно з розпорядженнями №732 від 27 липня, Шкрум звільнена за власним бажанням.

Також уряд розпорядженнями №733 і №734 звільнив Сергія Деркача з посади заступника міністра розвитку громад та територій України, і призначив його першим заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України, а також за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.

В новому уряді більше немає Міністерства розвитку громад та територій, а його функціонал розподілили між новоствореним Міністерством у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб та Міністерством відновлення, інфраструктури та транспорту.

#деркач #мінрозвитку #шкрум
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна та Британія можуть обмінюватися досвідом і технологіями у виробництві дронів та ракет

Зеленський: Україна та Британія можуть обмінюватися досвідом і технологіями у виробництві дронів та ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Велика Британія можуть обмінюватися оборонними технологіями, зокрема у сфері виробництва…

Читати
Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами є результатом роботи кількох структур, а не однієї людини

Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами є результатом роботи кількох структур, а не однієї людини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами безпілотниками не є заслугою однієї людини, а результатом спільної…

Читати

Зеленський у понеділок відвідає Британію, де Бернем оголосить про передачу Україні технології Stone Cloak – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок представить угоду, яка дозволи…

Читати