Результати додаткових сесій НМТ-2026 опубліковані в персональних кабінетах учасників

Відсьогодні всі, хто брали участь в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ), отримали свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів в персональних кабінетах, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У вкладці "Результат НМТ-2026" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України. Нагадаємо, що сертифікат учасника НМТ також доступний у персональному кабінеті. Крім того, учасники та учасниці мають змогу завантажити картки результатів за предметами", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що для тих, кому потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ до закордонного закладу освіти, є змога замовити витяг з відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи).

В той же час, там наголосили, що для вступу до закладів вищої освіти України цього документа не потрібно.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які тривали до 25 червня. Додаткові сесії НМТ-2026 відбулися 17-24 липня.

Для участі в основних сесіях зареєструвалося 354,5 тис. учасників, з них узяло участь 324,3 тис., що становить понад 91,49%.