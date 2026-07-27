Детективи БЕБ вилучили 2,5 тонни незаконного тютюну вартістю 4,3 млн грн на Вінниччині

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Вінницькій області припинили діяльність групи осіб, які організували підпільне вирощування, переробку та збут тютюнової продукції, вилучивши майна й сировини на понад 4,3 млн грн.

За даними на сайті відомства, що опубліковані в понеділок, зловмисники облаштували цех у приватному домоволодінні, де налагодили повний цикл виробництва, а також додатково закуповували сировину в інших регіонах. Готову продукцію ділки реалізовували на місцевому ринку.

Під час п’яти обшуків у місцях виготовлення, зберігання контрафакту та за місцями проживання фігурантів вилучено понад 2,5 тонни тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 3 млн грн, майже 40 тис. гільз для сигарет, станок для подрібнення листового тютюну та 63 пристрої для виготовлення сигарет. Крім того, вилучено готівку у вітчизняній та іноземній валютах, мобільні телефони й чорнову документацію.

Слідчі дії проведено у межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Оперативний супровід здійснює Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької облпрокуратури.