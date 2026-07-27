Чоловік загинув через підрив на російській вибухівці у Херсоні

У Корабельному районі Херсона через підрив на російській вибухівці загинув чоловік, повідомив у понеділок очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсонець, особу якого наразі встановлюють, узяв до рук протипіхотну міну типу "пелюстка", боєприпас здетонував, від отриманих травм чоловік загинув на місці", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Прокудін висловив співчуття рідним і близьким загиблого та закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки. "Не торкайтеся вибухонебезпечних чи підозрілих предметів – це смертельно небезпечно. У разі виявлення таких знахідок одразу телефонуйте за номерами 101 або 102".