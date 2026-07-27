Організатора заходу на Київщині взято під варту – прокуратура

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному організатору заходу на Київщині, по якому РФ завдала ракетного удару, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням Київської обласної прокуратури Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід організатору заходу, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 367 КК України. Суд постановив тримати підозрюваного під вартою без визначення розміру застави", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

"Радіо свобода" в телеграм-каналі повідомляє, що організатор заходу на полігоні на Київщині очільника Асоціації виробників БПЛА "Армада" Василь Гончарук заявив у суді, що повністю усвідомлює свою відповідальність і готовий співпрацювати зі слідством.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Київщині загинуло 11 людей, ще 100 отримали поранення.

За підозрою у службовій недбалості, що привела до загибелі людей, було затримано головного організатора заходу у Київський області, що зазнав ракетної атаки з боку РФ.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомляв, що, за даними слідства, "одна з асоціацій зброярів" без будь-яких погоджень із військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями, а також іншими уповноваженими органами організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу.

Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони.

"На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 м кв. знаходилося приблизно за 100 м від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Запрошення були розіслані за дев’ять днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар", – зазначав Кравченко.