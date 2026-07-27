Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Енді Бернемом.

"Прибув до Великої Британії. У плані – зустрічі з прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він додав, що за роки повномасштабної війни були побудуванц найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією.

"Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії", – наголосив глава держави.