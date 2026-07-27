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Розвідка назвала російський підрозділ, який скоїв воєнний злочин та вдарив по АТБ в Чернігові

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Розвідка назвала російський підрозділ, який скоїв воєнний злочин та вдарив по АТБ в Чернігові

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України розкрило підрозділ російської армії, який запустив реактивний дрон по чернігівському супермаркету – бойову групу №3 окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "каскад".

"26 липня 2026 року Росія вдарила по продуктовому супермаркету АТБ у місті Чернігів реактивним безпілотником "Гєрань 4". Цей воєнний злочин скоїли бійці бригади ГРОМ "каскад", унаслідок якого загинули двоє українців, зокрема 10-річна дитина, ще 25 людей зазнали поранень, серед них – троє дітей", – йдеться у повідомленні ГУР МО у Телеграм у понеділок. 

Розвідники повідомляють, що безпілотник, який був обладнаний відеокамерою, був запущений із дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області.

Ідентифікація безпосередніх виконавців злочину та інших причетних осіб триває.

За інформацією ГУР, окрема бригада безпілотної авіації ГРОМ "каскад" діє у структурі військово-космічних сил армії Росії та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об’єктах. "Бригада має репутацію підрозділу для так званої елітної касти – зокрема, чиновників, депутатів, бюрократів, регіональних князьків та іншої нечисті".

Минулого року ГУР вже розкрило особу командира бригади – воєнного злочинця Руслана Нєґруба.

#атаки_рф #атб #чернігів #гур_мо
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