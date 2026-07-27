Прокуратура: ексрегіонал із Сумщини отримав 15 років тюрми за роботу на ворога

Колишнього члена місцевого осередку "Партії регіонів", який збирав для ФСБ дані про українських військових, засуджено до 15 років позбавлення волі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в понеділок відомство зазначає, що прокурори Сумської обласної прокуратури довели вину фігуранта у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"58-річного жителя Тростянця засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – інформують у прокуратурі.

За даними Офісу генпрокурора, з лютого 2024 року чоловік співпрацював зі співробітником ФСБ РФ.

"Він збирав інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань в Охтирському районі. російському куратору передавав координати, дані про кількість військовослужбовців і військової техніки", – йдеться в повідомленні.

Після передачі інформації ексрегіонал закликав представника ФСБ оперативно завдавати ударів по місцях перебування українських захисників.

"Також він отримував завдання підшукувати інших людей, готових співпрацювати з російською спецслужбою", -зазначають у відомстві.

В прокуратурі уточнюють, що засуджений є уродженцем РФ та громадянином України. До проголошення незалежності України він проходив військову службу в кількох містах РФ, а згодом тривалий час був членом місцевого осередку "Партії регіонів".

"У суді чоловік вини не визнав. Він заявляв, що його затримали незаконно, а докази нібито сфабрикували. Водночас під час судового розгляду ексрегіонал наголосив, що раніше складав присягу та підписував зобов’язання про співпрацю з тодішніми спецслужбами, яких, за його словами, дотримується й досі", – зауважують у відомстві.

Суд погодився з позицією обвинувачення та визнав чоловіка винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).