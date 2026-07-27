У лікарні померла жінка, що постраждала через російську дронову атаку 20 липня в Херсоні

У лікарні померла жінка, яка 20 липня постраждала через російську дронову атаку у Корабельному районі Херсона, повідомили очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Сьогодні в лікарні померла 47-річна херсонка, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника 20 липня близько 13.40 в Корабельному районі", – написав Шанько в телеграм в понеділок.

Він зазначив, що "жінка зустріла свою смерть на робочому місці: вона працювала продавчинею і саме обслуговувала покупця, коли окупант скерував безпілотник на припаркове поруч з магазином авто. Лікарі протягом тижня боролися за життя потерпілої, але отримані травми виявилися смертельними".