Генштаб ЗСУ: уражено експортний термінал у Ростовській області, ретранслятор управління ударними БпЛА та автомобільний міст

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження ретранслятора для управління ударними БпЛА, автомобільного мосту через Генічеську протоку та ще кількох ворожих військових об’єктів на ТОТ України у ніч на 27 липня.

"Уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Залізного Порту Херсонської області. Ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для ударів по території України", йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі.

Раніше у цей день президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони у ніч на понеділок уразили експортний термінал в Ростовській області (РФ). Стосовно цього у Генштабі уточнили, що за результатами ураження експортного терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області зафіксовано пожежу на території об’єкту.

Повідомляється також, що українські воїни уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який противник використовує для військової логістики на ТОТ півдня України.

Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим). Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на його території.