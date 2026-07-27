Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Генштаб ЗСУ: уражено експортний термінал у Ростовській області, ретранслятор управління ударними БпЛА та автомобільний міст

1 хв читати
Додати як джерело
Генштаб ЗСУ: уражено експортний термінал у Ростовській області, ретранслятор управління ударними БпЛА та автомобільний міст
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження ретранслятора для управління ударними БпЛА, автомобільного мосту через Генічеську протоку та ще кількох ворожих військових об’єктів на ТОТ України у ніч на 27 липня.

"Уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Залізного Порту Херсонської області. Ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для ударів по території України", йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі.

Раніше у цей день президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони у ніч на понеділок уразили експортний термінал в Ростовській області (РФ). Стосовно цього у Генштабі уточнили, що за результатами ураження експортного терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області зафіксовано пожежу на території об’єкту.

Повідомляється також, що українські воїни уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який противник використовує для військової логістики на ТОТ півдня України.

Також завдано ураження ремонтному підрозділу окупантів у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області та складу матеріально-технічних засобів у Перевальному (АР Крим). Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на його території.

#генштаб_зсу #ураження
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна та Британія можуть обмінюватися досвідом і технологіями у виробництві дронів та ракет

Зеленський: Україна та Британія можуть обмінюватися досвідом і технологіями у виробництві дронів та ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Велика Британія можуть обмінюватися оборонними технологіями, зокрема у сфері виробництва…

Читати
Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами є результатом роботи кількох структур, а не однієї людини

Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами є результатом роботи кількох структур, а не однієї людини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами безпілотниками не є заслугою однієї людини, а результатом спільної…

Читати

Зеленський у понеділок відвідає Британію, де Бернем оголосить про передачу Україні технології Stone Cloak – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок представить угоду, яка дозволи…

Читати