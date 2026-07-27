Унаслідок атаки РФ на портову інфраструктуру Миколаївщини загинув чоловік, ще один постраждав

Під час атаки російських ударних безпілотників типу "Шахед" по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 48-річний чоловік, ще один постраждав, повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Щойно стало відомо, що під час ранкової атаки ударним БпЛА типу Shahed по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 48-річний чоловік", – зазначив Решетілов ранком понеділка у Телеграм.

Адміністрація морських портів України у Телеграм (АМПУ) уточнила, що під атакою опинилися судна, які залишаються заблокованими в українських портах з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та не здійснюють комерційних рейсів.

"Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків", – йдеться у повідомленні АМПУ.

Зазначається, що Україна продовжує фіксувати відповідні злочини та закликає міжнародну морську спільноту до реакції на атаки ворога проти цивільного торговельного флоту.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на портову інфраструктуру Миколаївського району також постраждав 50-річний чоловік.