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Дощі з грозами очікуються у більшості областей України у вівторок, в середу стане прохолодніше

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Дощі з грозами очікуються у більшості областей України у вівторок, в середу стане прохолодніше

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в Україні у вівторок 28 липня, вдень в північно-східній частині, більшості центральних, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, в центральних, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі; лише на сході та південному сході країни вночі без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. У відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

Вітер у вівторок північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на південному сході країни до 29°.

В Києві 28 липня йтимуть дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень найвища температура 28 липня вдень була 34,6° в 1945р., а найнижча вночі 8,4° в 1890р.

В середу, 29 липня, в Україні без опадів, лише на сході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; на Закарпатті та півдні країни вночі 13-18°, вдень 24-29°.

В Києві 29 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

#прогноз_погоди
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