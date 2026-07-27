Службовий пес митниці виявив наркотики у баночці зі скрабом на кордоні з Польщею

Службовий собака Державної митної служби України (ДМС) на пункті пропуску "Устилуг" виявив канабіс та амфетамін у валізі та натільній сумці 39-річного громадянина Польщі, який в’їжджав до України смугою "зелений коридор", повідомила Державна митна служба.

За даними відомства в телеграм-каналі в понеділок, у валізі іноземця в пластиковій банці з-під полуничного скрабу для тіла було приховано два зіп-пакети: понад 10 г канабісу та майже 9 г амфетаміну.

Крім того, пес виявив дрібні дози речовин та їхні залишки у натільній сумці чоловіка – на пластиковій трубці для куріння та спеціальній прозорій пластині.

Обмежені до переміщення речовини й предмети вилучено та передано правоохоронцям. Подію попередньо кваліфіковано за ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).