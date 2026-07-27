РФ атакувала молочну ферму на Сумщині, загинула худоба

Російські війська атакували безпілотниками молочну ферму в Дубов’язівській громаді Сумської області, загинула частина поголів’я великої рогатої худоби, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

"Із вечора ворог атакував цивільне підприємство безпілотниками. На території ферми виявили двигун від реактивного БпЛА. Внаслідок ударів загинули корови, є поранені тварини. На щастя, люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.

В АВМ уточнили, що під удар потрапила молочна ферма господарства – учасника асоціації.

Попри обстріли та втрати, господарство продовжує працювати, зазначено в повідомленні.