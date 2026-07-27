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Події

Окупанти атакували Запоріжжя, троє поранених, одна жінка у вкрай тяжкому стані

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Троє жителів Запоріжжя отримали поранення внаслідок російської атаки на місто в понеділок вранці, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ворожої атаки троє людей потребують допомоги лікарів. Одна жінка у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за її життя", – написав Федоров в Телеграм.

Раніше він повідомляв про щонайменше двох поранених внаслідок атаки – чоловіка й жінку. Пошкоджено приватні будинки, авто та нежитлові будівлі.

Як повідомлялося, за минулу добу унаслідок російських ударів по Запоріжжю загинуло двоє чоловіків, ще 13 людей дістали поранення. Загалом ворог завдав 917 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області.

#запоріжжя #атака_рф
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