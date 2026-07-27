МЗС звернулося з офіційним запитом на правову кваліфікацію тверджень, озвучених експослом України на Кіпрі Ніжинським на ТСК

Міністерство закордонних справ України заявило, що звернулося до компетентних органів із офіційним запитом на правову кваліфікацію неправдивих тверджень, озвучених експослом України на Кіпрі Сергієм Ніжинським у ході Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 17 липня 2026 року.

"Запит містить перелік безпідставних закидів згаданої особи, які, на думку МЗС, мають розглядатися як введення комісії в оману. Розраховуємо на ретельний розгляд запиту та справедливу кваліфікацію озвучених під розписку заяв", – йдеться у коментарі пресслужби МЗС.

У МЗС наголошують, що будуть і надалі захищати свою репутацію у правовому полі.

"Неприпустимо через власні персональні образи обливати брудом українську дипломатію", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство закордонних справ України назвало заяви відкликаного з посади посла України в Республіці Кіпр Сергія Ніжинського дискредитаційною кампанією і наголосило на безпідставності озвучених ним звинувачень.

Про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, наданому агентству "Інтерфакс-Україна".

МЗС звернуло увагу на те, що свідчення на засіданні тимчасової слідчої комісії надавалися під запис та розписку, згідно із законом України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України". У відомстві нагадали, що "введення комісії в оману передбачає покарання за статтею 384 Кримінального Кодексу України".

МЗС повідомило, що "звернеться до компетентних органів із запитом на проведення ретельної перевірки зроблених брехливих заяв, які не підкріплені жодними доказами".

Раніше у п’ятницю на засіданні ТСК народного депутата Олексія Гончаренка колишній посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський заявив, що нібито на Кіпрі діяла злочинна організація, до якої входив Еллінас Христодулос, якого хотіли призначити почесним консулом у республіці. Ніжинський каже, що під "юридичним і психологічним тиском" написав заяву на звільнення 15 червня.

За його словами, у липні він отримав начебто від спецслужб Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Італії попередження, що його готуються викрасти під час повернення до України, оскільки він "перекрив діяльність Христодулоса".

Також він додав, що якщо з ним щось станеться, то "кров за мою ліквідацію буде на руках очільника МЗС Сибіги, який не захистив мою родину".

Почесний консул України на Кіпрі в округах Нікосія та Фамагуста Еллінас Христодулос, якого звільнений посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський звинуватив в участі у злочинній організації, заперечив всі звинувачення.

15 червня Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення про добровільну відставку посла України на Кіпрі Сергія Ніжинського, вказавши, що він був поданий на відкликання до того, як заяви про відставку поширилися у ЗМІ.

Як пояснили в МЗС, міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще 10 червня вніс подання на президента України з пропозицією відкликати Ніжинського у зв’язку з відсутністю суттєвих результатів у роботі та провалом у просуванні національних інтересів України під час Кіпрського головування в ЄС.