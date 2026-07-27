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Ідентифіковано співробітника спецпідрозділу ФСБ РФ, який 10 годин катував цивільного

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру співробітнику спецпідрозділу ФСБ РФ, причетному до катування та сексуалізованого насильства щодо цивільного жителя Херсонщини, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в понеділок відомство зазначає, що 37-річний чоловік проходив службу в управлінні "В" Центру спеціального призначення ФСБ, у квітні 2022 року його залучили до забезпечення окупаційного режиму на території Скадовського району.

За даними прокуратури, 10 квітня 2022 року російські військовослужбовці незаконно затримали місцевого жителя за місцем його проживання.

"Із зав’язаними очима чоловіка доставили до захопленого окупантами санаторію в селі Лазурне, де утримували та допитували. Від потерпілого вимагали надати інформацію про місцевих жителів, які займалися волонтерською діяльністю, допомагали українським військовим або могли зберігати зброю. Не отримавши необхідних відомостей, один із представників окупаційних сил наказав застосувати до чоловіка жорсткіші методи впливу", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими військовослужбовцями РФ протягом близько десяти годин катував потерпілого.

"Потерпілого оголювали, били, душили, перекриваючи доступ до повітря та завдали йому вогнепального поранення", – зазначають в прокуратурі.

Після тривалих знущань чоловіка у вкрай тяжкому стані відпустили.

Співробітнику ФСБ РФ інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені групою осіб за попередньою змовою.

#катування #фсб_рф
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