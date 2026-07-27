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Поліція Києва: чоловік підпалив авто свого психолога через невдоволення його роботою

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Поліція Києва: чоловік підпалив авто свого психолога через невдоволення його роботою
Фото: поліція Києва

У Подільському районі столиці поліцейські затримали чоловіка за підпал автомобіля психолога однієї з громадських організацій, повідомляє поліція Києва.

В телеграм-каналі в понеділок поліція столиці інформує, що на вулиці Вишгородській чоловік молотком розбив скло автомобіля BMW X5 та кинув до салону пластикову пляшку із легкозаймистою сумішшю.

"Внаслідок займання транспортний засіб отримав суттєві пошкодження", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що автомобілем користується 46-річний киянин, який працює психологом в одній із громадських організацій.

"Палієм виявився 34-річний киянин, який є колишнім пацієнтом потерпілого та був невдоволений його роботою", – зазначається в поліції.

Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в умисному знищенні/пошкодженні майна.

#київ #підпал #автомобіль
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