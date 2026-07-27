Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Радбез ООН проведе у понеділок засідання через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі

1 хв читати
Додати як джерело
Радбез ООН проведе у понеділок засідання через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі
Фото: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Рада безпеки ООН на запит Києва збереться у понеділок на екстрене засідання у зв’язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі, повідомив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні о 17:00 за київським часом Рада безпеки ООН збереться на прохання України. Ми очікуємо чіткої та принципової відповіді на останні атаки Росії проти цивільної інфраструктури України та комерційних суден у Чорному морі", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі.

"Ми дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну підтримку та принципову позицію. Сильне та єдине послання від Ради безпеки є необхідним для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності", – йдеться у дописі.

Сибіга підкреслив, що Україна залишається відданою Статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним і тривалим миром. "Росія повинна припинити свої атаки та завершити свою війну агресії", – додав він.

#судна #радбез_оон #засідання #атаки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна та Британія можуть обмінюватися досвідом і технологіями у виробництві дронів та ракет

Зеленський: Україна та Британія можуть обмінюватися досвідом і технологіями у виробництві дронів та ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Велика Британія можуть обмінюватися оборонними технологіями, зокрема у сфері виробництва…

Читати
Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами є результатом роботи кількох структур, а не однієї людини

Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами є результатом роботи кількох структур, а не однієї людини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами безпілотниками не є заслугою однієї людини, а результатом спільної…

Читати

Зеленський у понеділок відвідає Британію, де Бернем оголосить про передачу Україні технології Stone Cloak – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок представить угоду, яка дозволи…

Читати