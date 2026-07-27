Радбез ООН проведе у понеділок засідання через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі

Рада безпеки ООН на запит Києва збереться у понеділок на екстрене засідання у зв’язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі, повідомив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні о 17:00 за київським часом Рада безпеки ООН збереться на прохання України. Ми очікуємо чіткої та принципової відповіді на останні атаки Росії проти цивільної інфраструктури України та комерційних суден у Чорному морі", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі.

"Ми дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну підтримку та принципову позицію. Сильне та єдине послання від Ради безпеки є необхідним для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності", – йдеться у дописі.

Сибіга підкреслив, що Україна залишається відданою Статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним і тривалим миром. "Росія повинна припинити свої атаки та завершити свою війну агресії", – додав він.