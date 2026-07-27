Прототип системи ППО Freyja планується представити у першому півріччі 2027 року – ЗМІ

Україна планує представити прототип європейської системи ППО Freyja вже у першій половині 2027 року, повідомляє Reuters.

"Україна хоче, щоб прототип європейської системи протиракетної оборони під кодовою назвою Freyja був готовий у першій половині наступного року, оскільки Київ наполягає, щоб союзники допомогли у розробці зброї, здатної збивати російські ракети", – йдеться у повідомленні Reuters на сайті у понеділок з посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна, що курує проєкт Freyja.

За його словами, найближчим часом має відбутися перше засідання міжнародного керівного комітету, якому доручено оцінити витрати на дослідження та розробки. Алоян зазначив, що Україна готова надати для проєкту пускову установку та ракету-перехоплювач, а від партнерів очікує сучасні радари, сенсори й технології наведення.

Зазначається, що Freyja – це спроба створити дешевшу альтернативу Patriot, на яку також покладаються багато європейських країн. Інші системи протиповітряної оборони, такі як франко-італійська SAMP/T та німецька IRIS-T, ще не довели свою здатність збивати балістичні ракети. Президент України Володимир Зеленський порівняв коаліцію Freyja з Lego – складанням частин обладнання від лідерів оборонної промисловості. Виробникам було доручено розробити основу для системи зі взаємозамінними деталями, пояснив Алоян.

"Загальна логіка цієї системи полягає в тому, що це відкрита архітектура", – сказав він. "Тож, якщо Данія каже: "Я хочу систему Freyja з радаром Weibel данського виробництва", це нормально. Якщо Швеція каже, що хоче систему Saab, це також не проблема".

За словами Алояна, однією з ідей, що розглядаються, є створення спеціального органу, потенційно фонду, для спрямування всіх внесків та забезпечення стабільного фінансування проекту. Він також сподівається, що безпосередня участь бізнесу в проєкті разом з урядами допоможе зменшити бюрократію. "Коаліція має бути практичною, а не політичною".