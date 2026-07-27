Генконсульство України у Вроцлаві закликає польських правоохоронців оперативно відреагувати на напад на українців

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликає до оперативної реакції польських правоохоронців на інцидент, внаслідок якого, за інформацією у мережі, постраждала українська пара.

"Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки", – йдеться у дописі генконсульства.

Зазначається, що очільник МЗС Андрій Сибіга вже доручив генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування. ГКУ вже направило офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Республіки Польща та очікує на офіційну інформацію.

"У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща.

Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві", – йдеться у дописі.

Консульство закликало громадян України, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією про нього, звернутися до Генерального консульства України у Вроцлаві, що дасть змогу надати необхідне консульське сприяння та підтримувати взаємодію з компетентними органами.

Раніше у мережі з’явилась інформація, що у Вроцлаві троє чоловіків побили українця та його дівчину. Напад стався після того, як поляки почули український акцент пари в магазині. Про це повідомила мати постраждалої в Threads.