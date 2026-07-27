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Події

Двоє постраждалих у Харкові внаслідок удару БпЛА

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Ворог завдав удару по АЗС у Салтівському районі Харкова, двоє людей зазнали гострої реакції на стрес, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграм-каналі.

#харків #бпла_рф
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