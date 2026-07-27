Двоє постраждалих у Харкові внаслідок удару БпЛА

Ворог завдав удару по АЗС у Салтівському районі Харкова, двоє людей зазнали гострої реакції на стрес, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграм-каналі.
Ворог завдав удару по АЗС у Салтівському районі Харкова, двоє людей зазнали гострої реакції на стрес, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграм-каналі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Велика Британія можуть обмінюватися оборонними технологіями, зокрема у сфері виробництва…
Іран фактично вже брав участь у війні проти України, надаючи Росії безпілотники, технології та інше озброєння, заявив президент України Володимир Зел…
Президент України Володимир Зеленський заявив, що операції з далекобійними ударами безпілотниками не є заслугою однієї людини, а результатом спільної…
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок представить угоду, яка дозволи…
Іноземне торговельне судно, яке 19 липня було атаковане російськими ракетами після виходу з порту та завантаження українською кукурудзою, в неділю за…
Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу Чернігова, який забрав життя двох людей, зокрема 9-річної дівчинки, та спричинив тра…