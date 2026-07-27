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До 11 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня

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До 11 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня
Фото: ДСНС

Кількість жертв ворожої атаки по Київщині 24 липня збільшилася до 11: у лікарні помер 66-річний чоловік, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"На жаль, збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня. Внаслідок отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Таким чином, загальна кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 11", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні зазначається, що наразі суд обирає підозрюваному, організатору виставки, запобіжний захід.

"Прокуратура, враховуючи всі наявні ризики, наполягає на триманні під вартою без права внесення застави", – інформують у відомстві.

#атака_рф #загиблий #київська #24липня
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