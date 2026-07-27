Сильний запах аміаку стояв в Дніпрі вранці через пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу

Трубопровід аміаку було пошкоджено внаслідок російської атаки на одне з підприємств Дніпра в понеділок вранці, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки аварії. Всі засувки ємностей перекрито, виті аміаку зупинено. Загрози для населення немає. Концентрація аміаку у повітрі контролюється", – йдеться в повідомленні.

Перед тим місцеві ЗМІ повідомляли, що вранці у деяких районах Дніпра після атаки РФ відчувався сильний запах аміаку. Після появи ДСНС таких повідомлень вже не було.