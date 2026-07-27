Настав час США надати Україні ракети до Patriot – MAGA-блогерка Лумер

Впливова MAGA-блогерка Лора Лумер, що перебуває в Україні, закликала США надати Україні більше ракет до систем Patriot – це допоможе українцям захищатися від російських обстрілів, а також протидіятиме безпосередній загрозі для американців.

"Настав час США надати Україні ракети до Patriot", – написала вона в Х.

Лумер розповіла, що кілька разів бігала до бомбосховища в Україні від часу свого прибуття через запуски російських балістичних ракет. "Майже щоночі я прокидалася від сирен повітряної тривоги, і в мене стискалося серце; я бачила руйнування та знищення американських підприємств в Україні російськими балістичними ракетами, тому я вважаю, що Сполучені Штати повинні надати Україні більше ракет Patriot", – наголосила вона.

Як зазначила Лумер, "Patriot – це суто оборонні системи, які перехоплюють російські балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники, націлені на українські міста, електростанції та цивільне населення. Вони рятують життя, захищають критичну інфраструктуру та змушують росію витрачати дорогі боєприпаси з мінімальним ефектом, не даючи при цьому можливості Україні завдавати ударів по росії та не наражаючи на небезпеку американські війська".

Вона пояснила, що, за даними американських чиновників та української розвідки, Росія надала Ірану розвідувальні дані щодо цілей, щоб зробити можливими іранські атаки. До списку увійшли місця розташування американських військових кораблів, літаків та військ на Близькому Сході. Крім того, за її словами, українська розвідка також задокументувала, що російські супутникові знімки американських баз у Перській затоці передаються Тегерану, і це збігається з ударами, внаслідок яких загинули американські військовослужбовці.

"Поглиблення військового партнерства між Росією та Іраном (безпілотники, технології, а тепер і дані для наведення) пов’язує ці два фронти: ослаблення російської військової машини в Україні зменшує її здатність озброювати та допомагати Ірану в операціях, що призводять до загибелі американських солдатів. Росія робить це в той час, коли Іран активно готує замахи на президента Трампа та інших американців, які підтримують бомбардування Корпусу вартових ісламської революції. Росія навіть посилила деякі з цих погроз вбивства з боку Ірану", – зазначила Лумер.

За її словами, надання систем Patriot є низькоризиковим важелем впливу, який захищає українських цивільних громадян, підвищує ціну російської агресії та послаблює "вісь зла", яка вже коштує життя американцям. "Українці готові проливати свою кров, щоб американцям не довелося цього робити. Якщо Україна впаде, росія повторить те, що вона зробила тут, в інших частинах Європи, а зрештою – і в США. Зараз у нас є можливість врятувати більше життів, особливо життів майбутніх американців", – додала Лумер.

"Ракети Patriot в Україні сповільнять поширення багатополярності. Я сподіваюся, що Україні нададуть ракети Patriot. Я ніколи не думала, що колись це скажу, але щиро вірю, що це нагально й необхідно", – вважає Лумер.

"Пане президент, Міністерство війни, будь ласка, не дозволяйте російській агресії далі поширюватися. Їхня безперервна пропаганда вже є формою когнітивної цифрової війни, яка підриває згуртованість в Америці. Що вони зроблять далі, якщо їм не чинитимуть опору?" – написала Лумер в X.