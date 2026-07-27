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Глава МВС: Американська делегація на власні очі побачила сучасні безпілотні системи Нацгвардії

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Глава МВС: Американська делегація на власні очі побачила сучасні безпілотні системи Нацгвардії
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський відвідав разом із послом США при НАТО Метью Вітакером один із підрозділів Нацгвардії: особливу увагу під час зустрічі приділили дронам-перехоплювачам.

"Разом із паном послом, а також командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України, генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Сандрою Аудкірк відвідали один із підрозділів Національної гвардії України", – написав міністр у телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, американська делегація на власні очі побачила сучасні українські безпілотні системи, які сьогодні ефективно виконують бойові та гуманітарні завдання: ведуть розвідку, допомагають евакуйовувати поранених, виявляють й уражають цілі, а також протидіють ворожим дронам.

"Особливу увагу під час зустрічі ми приділили дронам-перехоплювачам, які щодня відіграють важливу роль у захисті критичної та цивільної інфраструктури", – зазначив Вигівський.

Він зауважив, що досвід України й, зокрема, системи МВС в цій галузі унікальний.

"Ми регулярно вдосконалюємо наші технології та застосовуємо розробки безпосередньо на полі бою. Сьогодні українські захисники не лише ефективно використовують найсучасніші технології, а й формують нові підходи до ведення війни", – наголосив глава МВС.

Вигівський висловив вдячність США за незмінну підтримку України.

"Спільними зусиллями ми зміцнюємо обороноздатність, розвиваємо сучасні технології та наближаємо справедливий мир", – резюмував він.

#вітакер_метью #безпілотні_системи #вигівський
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