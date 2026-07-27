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Окупанти завдають ударів по Донеччині, за добу поранено трьох людей

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Окупанти завдають ударів по Донеччині, за добу поранено трьох людей
Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська за добу 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини, троє людей дістали поранень, з лінії фронту евакуйовано 46 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 760 людей, у тому числі 46 дітей", – написав він у телеграм в понеділок.

За його словами, у Добропіллі Покровського району поранено людину, ще двоє цивільних зазнали поранень у Краматорську, де також було пошкоджено 30 приватних будинків, шість багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, дві крамниці та 12 автівок;

У Донецькому Миколаївської громади Краматорського району знищено приватний будинок і багатоповерхівку. У Слов’янську пошкоджено інфраструктуру та автомобіль. У Біленькому пошкоджено вісім приватних будинків і багатоповерхівку.

#донецька_область #обстріли
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