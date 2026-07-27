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СБУ: затримано студентку, яка намагалася влаштувати блекаут у Полтаві

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СБУ: затримано студентку, яка намагалася влаштувати блекаут у Полтаві

Служба безпеки України затримала на Полтавщині завербовану ворогом студентку місцевого університету, повідомляє СБУ.

"Фігурантка проводила дорозвідку поблизу ключових енергооб’єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За даними української спецслужби, до уваги ФСБ дівчина потрапила, коли шукала "легкі" заробітки. Після вербування агентка під виглядом прогулянок обходила місто та прилеглу територію, щоб зафіксувати місця розташування енергооб’єктів, по яких ворог готував повітряний удар.

"Крім цього, зловмисниця об’їжджала регіон на таксі і здійснювала фото- та відеофіксацію підрозділів української ППО", – уточнюється в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентку та затримали її.

Під час обшуку в неї вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

#сбу #студентка #агент_рф
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