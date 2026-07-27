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Зеленський: Україна уразила експортний термінал у Ростовській області та нафтові об'єкти в РФ

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Сили оборони у ніч на понеділок уразили експортний термінал в Ростовській області (РФ), а також нафтові об’єкти в Ярославській області та Удмуртській Республіці, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об’єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент подякував військовослужбовцям Сил оборони "за влучну роботу там, що ще зовсім нещодавно було глибоким російським тилом".

"Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс", – зазначив він.

#цілі #ярославська #ростовська_область #ураження #удмуртия #сили_оборони
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