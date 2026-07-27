Воїни ГУР знищили російський ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у ніч проти неділі, 26 липня, знищили ворожу пускову установку та РЛС зі складу С-400 в Криму, повідомила пресслужба відомства.

"У ніч з 25 на 26 липня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили російський ЗРК С-400 "тріумф" на території тимчасово окупованого Криму – спалили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу", – йдеться у повідомленні ГУР у Телеграм-каналі у понеділок.