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ППО України збила 123 зі 147 ударних дронів, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях

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ППО України збила 123 зі 147 ударних дронів, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 123 ударних дронів, проте зафіксовано 21 ударного БпЛА на 10 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 27 липня (з 18:00 26 липня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

#ппо #бпла_рф
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