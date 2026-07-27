Одна людина загинула, ще 22 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами, ФАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 15 населених пунктах області області, 1 людина загинула, ще 22 постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків загинула 40-річна жінка, зазнали поранень 54-річний чоловік і 10-річний хлопчик, гостру реакцію на стрес отримали 14 людей, зокрема 17-річна дівчина; у м. Ізюм поранено 60-річного чоловіка, гостра реакція на стрес – у 72-річної і 66-річної жінок; у м. Лозова зазнали гострої реакції на стрес 50-річна жінка і 29-річний чоловік; у сел. Золочів зазнав вибухових поранень 23-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.